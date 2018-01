Direito não é só advocacia, mostra palestra da FGV

Mostrar que o Direito não se restringe às áreas tradicionais da advocacia, como civil ou criminal. Este é um dos objetivos da quarta edição do “Encontro com Advogados”, evento voltado para vestibulandos e estudantes do segundo grau, que acontece nesta quarta-feira (21), na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na capital paulista.

A palestra será no auditório da FGV, a partir das 14h30, com o professor Salem Nasser, coordenador do Núcleo de Direito Global da FGV. Nasser é doutor em Direito Internacional e tem atuado na cobertura da crise na Líbia por ser especialista em assuntos árabes.

São esperados pelo menos 50 estudantes da Grande São Paulo, porém o auditório tem capacidade para receber até 100 pessoas. Também será liberada a presença de pais e professores.

Durante o encontro, os presentes poderão conversar com alunos e ex-alunos, que já estão no mercado de trabalho.

As inscrições para o Vestibular da FGV encerram-se no dia 17 de outubro. Para mais informações, acesse www.fgv.br/processoseletivo.

Serviço:

O quê? “Encontro com Advogados”, com palestra do professor Salem Nasser

Onde? Auditório da FGV, na Rua Rocha, 233, Bela Vista, São Paulo.

Quando? 21/09, às 14h30