Direito-GV promove último ‘Conversa com Advogados’ na segunda

A Direito-GV promove na segunda-feira, 20, a última edição do “Conversa com Advogados”, ciclo de encontros que visa a divulgar a carreira jurídica junto a estudantes do ensino médio e vestibulandos das principais instituições de ensino de São Paulo.

O coordenador de pesquisas e de metodologia da fundação, Rafael Mafei Rabelo Queiroz, será o responsável pela apresentação do programa ao público. O encontro também terá a presença de alunos e ex-alunos.

O objetivo do “Conversa com Advogados” é mostrar as diversas opções de atuação para os futuros bacharéis em Direito, que não se restringem às áreas tradicionais da advocacia, como civil ou criminal.

As inscrições para o vestibular da Direito-GV vão até 27 de setembro. As provas da primeira fase estão marcadas para 1 e 2 de novembro.