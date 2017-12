Direito GV promove encontro com professores nesta 4ª

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas promove nesta quarta-feira, 24, às 14h30, o Conversa com Advogados, ciclo de encontros que visa a divulgar a carreira jurídica junto a estudantes do ensino médio e vestibulandos das principais instituições de ensino de São Paulo.

O professor de Direito Constitucional e Teoria do Estado, Dimitri Dimoulis, vai falar aos alunos sobre as perspectivas profissionais para os futuros estudantes de Direito. Dimitri estudou na Universidade de Atenas e fez pós-graduação na Alemanha.

O objetivo do Conversa com Advogados é mostrar as diversas opções de atuação para os futuros bacharéis em Direito, que não se restringem às áreas tradicionais da advocacia, como civil ou criminal. Durante o encontro, os estudantes também poderão conversar com ex-alunos que já estão no mercado de trabalho.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site www.fgv.br/direitogv.