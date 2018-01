Direito GV organiza competição de simulação judicial perante Tribunal Penal Internacional

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas organiza, em parceria com o Instituto Iberoamericano de Haia, a fase classificatória do simulado do Tribunal Penal Internacional, que ocorrerá na sede da Direito GV entre os dias 6 e 10 de maio. As inscrições, com desconto, podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro.

A I Edição da Competição de Simulação Judicial perante o Tribunal Penal Internacional tem o objetivo de difundir o mandato, atividades e jurisprudência do Tribunal Penal Internacional (TPI), assim como de outros organismos que abordam situações que poderiam constituir crimes de competência do TPI, e em particular o sistema interamericano de direitos humanos.

A competição busca ainda estimular o conhecimento e a aplicação do direito penal internacional nos países Iberamericanos, bem como da jurisprudência dos órgãos judiciais nacionais com competência sobre os crimes de agressão, genocídio, contra a humanidade e de guerra.

A equipe classificada em primeiro lugar nesta fase nacional adquirirá o direito de participar da semifinal em Haia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações podem ser obtidas no link http://direitogv.fgv.br/competicao-tpi.