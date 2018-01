Direito GV faz encontro sobre pesquisa entre Brasil e Alemanha

A escola de Direito da FGV organiza na terça-feira, 26, um encontro com agências de fomento à pesquisa da Alemanha para debater oportunidades em diversas disciplinas das Ciências Humanas e Sociais.

O encontro tem apoio do Instituto de Estudos Americanos, da Freie Universität Berlin, do Instituto de Desarrollo Económico Social (Ides), de Buenos Aires, da Universidad Sarmiento, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), da Unicamp e da Direito GV.

O evento será aberto ao público a partir das 18h. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3799-3314.