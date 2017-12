Direito-GV e Pinheiro Neto selecionam estagiários para pesquisar Direito e moda

A Direiro-GV, em parceria com o escritório Pinheiro Neto Advogados, está selecionando estudantes que desejem realizar pesquisas envolvendo direito e moda. As bolsas de iniciação científica integram os projetos do Grupo de Estudos em Direito e Inovação da Direito GV, que possui uma linha de pesquisa intitulada Fashion Law.

Serão concedidas até 3 bolsas, no valor de R$ 600/mês cada, para o período que vai de fevereiro a agosto de 2013. Alunos de Direito regularmente matriculados em qualquer instituição de ensino podem participar. As inscrições vão até 10 de dezembro. Para mais informações sobre o edital, acesse http://direitogv.fgv.br/iniciacao-cientifica