Direito GV divulga provas do 2º dia de vestibular

A segunda prova da primeira fase do vestibular para seleção das turmas de 2010 do curso de Direito da FGV aconteceu hoje, em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, com a aplicação dos exames de artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático. As provas estão publicadas no site da universidade. O índice de comparecimento aos dois dias de prova foi de 80,7%. Estão em disputa 50 vagas para o curso em período integral. Os cursinhos Anglo e Objetivo disponibilizam correção comentada em seus sites.

A segunda fase é composta por um exame oral, com duração máxima de uma hora e meia, que ocorre entre os dias 6 e 11 de dezembro. Os alunos convocados deverão comparecer no dia e horário previamente definidos, a serem divulgados no site dia 1º de dezembro, a partir das 18h. Os exames da segunda fase serão realizados exclusivamente em São Paulo.