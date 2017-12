Direito GV divulga provas do 1º dia de vestibular

O primeiro dia do vestibular para seleção das turmas de 2011 do curso de Direito da FGV aconteceu hoje, em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, com a aplicação das provas de redação, língua portuguesa e inglês. Os exames estão publicados no site do curso. Os candidatos disputam 50 vagas. A partir das 18h desta segunda-feira, o cursinho Objetivo corrigirá as provas pela internet em seu site. O Anlgo também disponibiliza a resolução online.

Este ano, a redação exigiu a elaboração de uma dissertação analisando os prós e contras da transparência e da exposição da intimidade nas redes sociais. A coordenação reuniu trecho de artigo de Fabio Barbosa, presidente do Santander, de entrevista concedida pelo professor da Universidade de Columbia, Eben Moglen sobre a exposição da privacidade nas redes sociais, a imagem do cogumelo atômico de Hiroshima e uma frase de Brecht a respeito dos avanços tecnológicos da humanidade.

Amanhã, ocorre o segundo dia da primeira fase. Os candidatos serão avaliados nas provas de artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático.

Segunda Fase

A segunda fase é composta por um exame oral, com duração máxima de uma hora e meia, que ocorre entre os dias 06 e 11 de dezembro. Os alunos convocados deverão comparecer no dia e horário previamente definidos, a serem divulgados no site dia 1º de dezembro, a partir das 18h. Não será permitida alteração ou permuta desse agendamento.

A lista de convocados em primeira chamada será divulgada no dia 17 de dezembro, assim como as instruções para pedidos ao Fundo de Bolsas e o respectivo formulário, que deverá ser entregue até o dia 10 de janeiro. Os resultados serão enviados aos candidatos por e-mail em 17 de janeiro.

O candidato aprovado terá que seguir as instruções caso queira obter auxílio do fundo de bolsas. A matricula para os aprovados em primeira chamada está marcada para 10 de fevereiro.