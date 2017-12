Direito GV divulga locais de prova

Estudantes inscritos no processo seletivo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o curso de Direito já podem consultar locais de prova no site da instituição. O endereço é www.fgv.br/vestibulares

As provas da primeira fase, que serão realizadas em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, serão aplicadas nos dias 1 e 2 de novembro. A GV informa que a verificação do local de prova, tanto para a primeira fase quanto para a segunda, deverá ser feita apenas pela Internet e é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seus representantes legais.

Provas

A primeira fase do vestibular está marcada para os dias 1 e 2 de novembro. No primeiro dia, haverá provas de redação, língua portuguesa e inglês. No dia 2, eles serão avaliados por provas de artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático.

Os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h45. A coordenação do vestibular sugere ao candidato visitar o local de provas previamente. Atrasos não serão tolerados.

Neste ano, as provas de geografia e história passam a ser eliminatórias, ao lado das provas de redação, língua portuguesa, inglês e o exame oral da segunda fase.

A segunda fase é composta por um exame oral, com duração máxima de uma hora e meia, que ocorre entre os dias 7 e 11 de dezembro. A GV informa que vai divulgar no dia 2 de dezembro os aprovados para esta fase. A informação estará no site da instituição (www.fgv.br/vestibulares)