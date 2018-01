DIREITO GV divulga lista de obras do Vestibular 2012

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (DIREITO GV) divulga hoje o calendário e a lista de obras que serão cobradas no Vestibular 2012. A novidade é que a taxa de inscrição para o vestibular teve uma redução de 20%. Passou de R$ 90,00 para R$ 75,00 para quem se inscrever de 11 de julho a 12 de agosto e de R$ 180,00 para R$ 150,00 para as inscrições realizadas entre 12 de agosto e 26 de setembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site onde também constarão o edital, o manual do candidato e todas as informações necessárias para o acompanhamento do processo seletivo.

Foram mantidas as mesmas obras exigidas no Vestibular 2011. Para a prova de Artes Visuais e Literatura, que será cobrada na primeira fase, a lista de obras de literatura brasileira e estrangeira obrigatórias é a seguinte:

1 – “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manuel Antonio de Almeida;

2 – “Dom Casmurro”, de Machado de Assis;

3 – “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos;

4 – “Poesias de Álvaro de Campos”, de Fernando Pessoa;

5 – “A Rosa do Povo”, de Carlos Drummond de Andrade;

6 – “Macunaíma”, de Mário de Andrade;

7 – “A Morte de Ivan Ilitch”, de León Tolstói;

8 – “A Queda da Casa de Usher”, de Edgar Allan Poe;

9 – “Casa Tomada”, de Julio Cortázar;

10 – “Primeiros Cantos”, de Gonçalves Dias;

11 – “Primeiras Estorias”, de João Guimarães Rosa;

12 – “A Santa Joana dos Matadouros”, de Bertolt Brecht

Artes Visuais

As provas da primeira fase também exigirão a análise das seguintes obras:

1 – “O Grito do Ipiranga – Independência ou Morte” (1888), de Pedro Américo, coleção Museu Paulista;

2 – Elementos de Tipografia (1952), de Geraldo de Barros, coleção Pinacoteca do Estado;

3 – “Metaesquema II” (1958), de Hélio Oiticica, coleção MAC-USP;

4 – “Bicho” (1960), de Lygia Clark, coleção família Clark;

5 – “Sem Título”, da série “Objetos Gráficos” (1967), de Mira Schendel;

6 – “Retrato de El-Rei Dom João VI” (1817), de Jean-Batista Debret, coleção Museu Nacional de Belas Artes;

7 – “Canoa sobre o Epte” (1890), de Claude Monet, coleção Masp;

8 – “Flag” (1954-55), de Jasper Johns, coleção Museum of Modern Art, Nova York, (MoMA) (http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78805);

9 – “Banhista Enxugando a Perna Direita” (1910), de Pierre Auguste Renoir, coleção MASP.

A coordenação do vestibular indica a seguinte bibliografia que pode auxiliar nos estudos nessa área: “A arte brasileira em 25 quadros”, de Rafael Cardoso, ed. Record (2008); “Grupo Ruptura”,de Rejane Cintrão, Cosac & Naify (2002); “A invenção de Hélio Oiticica”, de Celso Favareto, Edusp, (2000); “Mestres do Modernismo”, de Maria Alice Milliet (org), editora Pinacoteca do Estado (2005); “Arte Moderna”, de G.C. Argan, Companhia das Letras (2004); “Impressionismo”, de Meyer Schapiro, Cosac & Naify (2002); “Estilos, Escolas e Movimentos”, de Amy Dempsey, Cosac & Naify, (2002).

Cinema

Por fim, a Direito GV também vai cobrar a análise dos seguintes filmes:

1 – “Jogo de Cena” (2007), de Eduardo Coutinho;

2 – “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha;

3 – “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005), de Marcelo Gomes;

4 – “O Ano que Meus Pais Saíram de Férias” (2006), de Cao Hamburger;

5 – “A Conquista da Honra” (2006), de Clint Eastwood;

6 – “Cartas de Iwo Jima” (2006), de Clint Eastwood;

7 – O Show de Truman (1998), de Peter Weir;

8 – “Persépolis” (2007), de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.

A coordenação do vestibular indica a seguinte bibliografia que pode auxiliar nos estudos: “O Cinema Brasileiro Hoje”, de Pedro Buchter, crítico da Folha de S.Paulo, da coleção Folha Explica, editora Publifolha (2005); “A Significação no Cinema”, de Christian Metz, tradução de Jean Claude Bernardet, São Paulo, ed. Perspectiva/USP (1972); e “A Experiência do Cinema”, organizado por Ismail Xavier – antologia, editora Graal (1983).