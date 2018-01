Direito GV divulga lista de obras do vestibular 2011

Saiu hoje a lista de obras que serão cobradas no vestibular 2011 da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV). Confira.

Literatura:

1 – “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manuel Antonio de Almeida;

2 – “Dom Casmurro”, de Machado de Assis;

3 – “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos;

4 – “Poesias de Álvaro de Campos”, de Fernando Pessoa;

5 – “A Rosa do Povo”, de Carlos Drummond de Andrade;

6 – “Macunaíma”, de Mário de Andrade;

7 – “A Morte de Ivan Ilitch”, de León Tolstói;

8 – “A Queda da Casa de Usher”, de Edgar Allan Poe;

9 – “Casa Tomada”, de Julio Cortázar;

10 – “Primeiros Cantos”, de Gonçalves Dias;

11 – “Primeiras Estorias”, de João Guimarães Rosa;

12 – “A Santa Joana dos Matadouros”, de Bertolt Brecht

Artes Visuais

1 – “O Grito do Ipiranga – Independência ou Morte” (1888), de Pedro Américo, coleção Museu Paulista;

2 – Elementos de Tipografia (1952), de Geraldo de Barros, coleção Pinacoteca do Estado;

3 – “Metaesquema II” (1958), de Hélio Oiticica, coleção MAC-USP;

4 – “Bicho” (1960), de Lygia Clark, coleção família Clark;

5 – “Sem Título”, da série “Objetos Gráficos” (1967), de Mira Schendel;

6 – “Retrato de El-Rei Dom João VI” (1817), de Jean-Batista Debret, coleção Museu Nacional de Belas Artes;

7 – “Canoa sobre o Epte” (1890), de Claude Monet, coleção Masp;

8 – “Flag” (1954-55), de Jasper Johns, coleção Museum of Modern Art, Nova York, (MoMA) (http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78805);

9 – “Banhista Enxugando a Perna Direita” (1910), de Pierre Auguste Renoir, coleção Masp.

Cinema

1 – “Jogo de Cena” (2007), de Eduardo Coutinho;

2 – “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha;

3 – “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005), de Marcelo Gomes;

4 – “O Ano que Meus Pais Saíram de Férias” (2006), de Cao Hamburger;

5 – “A Conquista da Honra” (2006), de Clint Eastwood;

6 – “Cartas de Iwo Jima” (2006), de Clint Eastwood;

7 – O Show de Truman (1998), de Peter Weir;

8 – “Persépolis” (2007), de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.

As inscrições para o vestibular 2011 da Direito GV começam em 12 de julho e terminam em 27 de setembro, às 18h, e podem ser feitas somente pela internet, no site www.fgv.br/vestibulares .