Direito GV divulga lista de convocados para 2.ª fase do vestibular

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV) divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para a segunda fase do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2012. A relação pode ser conferida no site http://vestibular.fgv.br. Ao todo, são 50 vagas em disputa, em período integral.

A segunda fase é composta por um exame oral, com duração máxima de 1h30, que ocorre entre os dias 12 e 16 de dezembro. Os alunos classificados deverão comparecer no dia e horário previamente definidos, também divulgados na página eletrônica do processo seletivo.

Não será permitida alteração ou permuta desse agendamento. O candidato deverá estar no lugar da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, sendo que os portões serão fechados faltando 15 minutos para o início do exame. Os candidatos que comparecerem após o fechamento dos portões, em qualquer um dos módulos das provas, estarão eliminados do processo seletivo.

Os exames da segunda fase serão realizados exclusivamente em São Paulo, na sede da escola (Rua Rocha, 233, Bela Vista).

O participante deverá levar um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e o cartão de confirmação de inscrição, com local e horário em que os candidatos realização as provas, divulgado no site do vestibular.

Candidatos que comparecerem no dia da realização das provas sem o cartão de confirmação e não tiverem seu nome na lista de confirmados deverão apresentar o boleto bancário devidamente autenticado confirmando que o pagamento foi efetuado até o prazo estabelecido.

Não serão aceitas cópias xerográficas ou documentos que impeçam a efetiva participação do participante. O participante deverá comparecer ao local da prova munido de lápis, caneta esferográfica (azul ou preta) e borracha. Quaisquer outros objetos, como bolsa, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras, celulares, aparelhos eletrônicos, etc., não poderão ser utilizados durante as provas.

A primeira chamada de aprovados será divulgada no dia 23 de dezembro, assim como as instruções para pedidos ao fundo de bolsas e o respectivo formulário, que deverá ser entregue até o dia 13 de janeiro de 2012. Os resultados serão enviados aos candidatos por e-mail em 18 de janeiro.

O candidato aprovado terá que seguir as instruções caso queira obter auxílio do fundo de bolsas. A matrícula dos aprovados em primeira chamada está marcada para ocorrer em 7 de fevereiro, das 10h às 14h. O não comparecimento na matrícula implicará a perda da vaga. Todas essas informações deverão ser acompanhadas pelo candidato no endereço do processo seletivo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-770-0423 ou (11) 3799-2229.