Direito GV divulga aprovados na 1ª fase do vestibular

A faculdade de direito da FGV em São Paulo acaba de publicar em seu site a lista dos candidatos aprovados na 1ª fase do vestibular 2011.

Confira aqui a lista de aprovados.

O exame foi realizado no dia 2 de novembro. Ao todo, estão em disputa 50 vagas em período integral. A segunda fase é composta por um exame oral, com duração máxima de uma hora e meia, que ocorre entre os dias 6 e 11. O candidato deverá estar no lugar da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, sendo que os portões serão fechados faltando 15 minutos para o início do exame. Os exames da segunda fase serão realizados exclusivamente em São Paulo.

A lista de convocados em primeira chamada será divulgada no dia 17, assim como as instruções para pedidos ao Fundo de Bolsas e o respectivo formulário, que deverá ser entregue até o dia 10.