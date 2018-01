Direito-FGV divulga 2ª lista

A Direito-GV divulgou nesta sexta-feira a lista de segunda chamada dos aprovados no Vestibular 2011, que pode ser acessada neste link.

A matrícula deve ser efetivada na próxima segunda-feira, dia 14, das 10h às 14h, na sede da Escola (r. Rocha, 233, Bela Vista).

Os aprovados tiveram que acessar o site de vestibular da instituição para iniciar o processo de pré-matrícula, que consiste na impressão de 3 vias do termo de adesão ao contrato de prestação de serviços e outras avenças; uma via da ficha cadastral; e o boleto bancário, que deverá ser quitado até o dia da matrícula.

Na ocasião, o candidato também deverá apresentar duas cópias autenticadas (exceto a foto 3X4) dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento;

Cédula de identidade (RG);

CPF;

Título de eleitor (para maiores de 18 anos);

Certificado de dispensa de incorporação ou de alistamento militar;

Registro nacional de estrangeiro (somente para candidatos estrangeiros);

Passaporte ou visto permanente ou com visto temporário na condição de estudante e situação regular com relação ao prazo de validade (somente para candidatos estrangeiros);

Foto 3X4, recente e em cores;

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, obtido pela via regular ou suplência; histórico escolar do ensino médio.

A partir das 13h do dia 11 de fevereiro até as 23h59 do dia 14 de fevereiro, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico de Declaração de Interesse de Vaga, no site www.fgv.br/vestibulares. Essa declaração deverá ser realizada exclusivamente pelo site e se o candidato não a efetivar no prazo estabelecido, perderá o direito a vaga que possa futuramente surgir. Em outras palavras, o candidato estará fora da lista de convocados.

A partir de 15 de fevereiro, havendo vaga disponível, será convocado para a matrícula o candidato que, dentre aqueles que tenham preenchido a declaração de interesse de vaga, tiver obtido a melhor classificação geral. A convocação será feita exclusivamente pelo site www.fgv.br/vestibulares.

O não comparecimento do candidato convocado na data estabelecida para a efetivação da matrícula presencial ou desistência, seja qual for o motivo, implicará a perda do direito à vaga e será chamado o candidato com melhor classificação na lista de espera e ainda não convocado.

O prazo limite para a desistência de vaga é 28 de fevereiro.