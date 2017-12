Dificuldade com transporte preocupa candidatos em Manaus

MANAUS – A prova do Enem para os 124.799 mil candidatos do Amazonas começou às 11h deste sábado, 6. Devido ao horário de verão, Manaus está com uma diferença de duas horas em relação a Brasília.

Para chegar ao local da prova, muitos estudantes saíram cedo de casa. Francisco Cardoso, que já está no curso de Jornalismo de uma faculdade privada, aposta no Enem para ficar livre da mensalidade. “O problema é que o transporte coletivo não ajuda. Os ônibus estavam sempre lotados. A disputa começa desde aí”, ressaltou o estudante, que conseguiu chegar ao local da prova, na UniNilton Lins.

Em Manaus, a prova para o Enem está começando às 11h horas. A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) adotará o exame para preencher 50% das vagas no ano letivo de 2011. O Amazonas ocupa o 11º lugar no ranking nacional de inscritos no Enem

(Michelle Portela, especial para o Estadão.edu, de Manaus)