Confira dicas para quem quer estudar fora do Brasil

O Estadão.edu de maio, publicado nesta terça-feira, 6, trouxe uma matéria sobre como fazer graduação fora do Brasil, em países como Alemanha, Nova Zelândia, China, Reino Unido e Rússia, sem precisar passar por provas como os temidos vestibulares brasileiros. Os processos seletivos desses países, contudo, podem ser mais demorados e ainda mais concorridos.

Veja a matéria aqui: http://oesta.do/1in6kHt

Também focado no intercâmbio de estudantes para outros países, um material especial do site Universia reúne informações úteis para quem deseja estudar fora. Ao todo, a série de infográficos levanta 40 dicas para cada um dos 30 países abordados.

A publicação do material começou na segunda-feira, 5, e no site já há informações sobre Alemanha, Austrália e Áustria. Só no mês de maio serão publicadas ainda informações sobre os sistemas de ensino da Bélgica, Canadá , Chile, Coreia, Dinamarca, Espanha, EUA, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal , Reino Unido, República Checa, Rússia, Suécia, Suíça e Turquia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O material traz informações sobre as melhores universidades e a quantidade de brasileiros que estudam nesses países por meio do programa Ciência Sem Fronteiras. A Universia também mostra o que é necessário para ingressar em uma universidade fora e quais são as principais bolsas de estudo oferecidas.

Confira a série aqui: http://oesta.do/1qes3ex