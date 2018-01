Dia de provas na FGV e na PUC-SP

A primeira etapa do vestibular para Economia na Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo teve início neste domingo às 8h30, com as provas de Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia.

A partir das 14h, os candidatos voltam ao local de prova para a segunda parte do exame, quando serão distribuídas as provas de Inglês, Física, Química e Biologia. No período vespertino, os portões fecham às 13h45. Os 200 alunos com médias mais altas passam para a segunda fase, que será realizada no dia 13 de dezembro.

Ainda na tarde de hoje, às 14h, será realizado o processo seletivo unificado da PUC-SP, destinado a todos os candidatos que se inscreveram para o vestibular. A orientação é que o candidato chegue ao local às 13h. Os portões fecham às 13h45.

Os candidatos deverão levar cédula de identidade original, lápis preto, borracha, caneta azul ou preta e régua (sem nenhum acessório). Mais informações no Manual do Candidato, no endereço www.vestibular.pucsp.br

Os locais de prova para o Vestibular Unificado da PUC-SP também podem ser conferidos em http://www.vestibular.pucsp.br/.