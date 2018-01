Frio na barriga ao ouvir: Comecem a prova!

O Estadão.edu perguntou aos estudantes do blog Rotina de Vestibulando como eles haviam se saído na prova da Fuvest. Confira:

“Conferi minha nota no site da Fuvest e tirei 61. Não sei na verdade se isso é uma garantia de segunda fase ou um motivo pra não dormir direito até o dia em que sair a nota de corte.

Ano passado, a nota mínima foi 60. Com a falta do Enem eu espero que abaixe. Por outro lado, a concorrência aumentou um pouco, de 18 para 20 candidatos por vaga.

As pessoas com quem eu conversei depois da prova – e que fazem cursinho -, acharam que a prova desse ano estava mais difícil do que a do ano passado. Eu achei as duas difíceis! Mas meu nervosismo estava bem controlado, perto do que eu esperava. A hora que deu o maior friozinho na barriga foi a tão espera frase “podem começar a prova”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na minha opinião, a prova mais difícil era a de matemática, e a “mais fácil”, ou melhor, menos difícil, era física.”