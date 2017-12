“Minha última semana foi razoavelmente tranquila… se não fosse pela fila de seis horas que eu encarei para comprar os ingressos para o show da Beyoncé. Sim… eu gosto de Beyoncé.

Foi desgastante, porém consegui os ingressos que fui buscar… Não vou no local mais caro nem mais próximo do palco mas estarei lá e vibrarei como todos que também estarão. Além disso, houve a festa de Natal, que foi uma delícia. Todos os meus familiares juntos, coisa que eu não presenciava a um bom tempo porque sempre estava estudando no cursinho aos fins de semana.

Ninguém me perguntou, no Natal, sobre as universidades. E se me perguntassem eu diria que ainda não sei as respostas… toda vez que falo que fiquei somente por quatro pontos fora da segunda fase a maioria faz uma cara de espanto e eu não queria assustar ninguém!

Com o novo ano chegando eu irei para a praia comemorar a sua chegada. Gostaria de desejar a todos um maravilhoso novo ano e agradecer a oportunidade de expressar todos os “conflitos” que um vestibulando tem que passar.

Aos vestibulandos que conseguiram ou não alcançar suas respectivas vagas, quero dizer que a guerra ainda nao está perdida! Pensem em quantas batalhas você venceu e continua vencendo. Sendo assim, não deixe de lutar independentemente do oponente. Não deixe de lutar! Assim como eu luto, estou lutando e continuarei a lutar, mesmo qe tenha que fazer mais um ano de cursinho ou na universidade.

Desejo a todos nós, os vestibulandos, todo o sucesso e as melhores realizações e felicidades a que temos direito. Que o novo ano traga força, coragem, fé e obstinação.

Feliz Ano Novo a todos nós.”