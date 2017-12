Designer cria máquina para jogos de loteria no TCC e agora pede patente do invento

Incomodado com as filas nas caixas lotéricas, o designer Eduardo Maia criou um terminal interativo para facilitar a vida dos apostadores. A máquina se parece com os terminais de check-in eletrônico das companhias aéreas e de compra de ingressos em alguns cinemas. A ideia é digitalizar o processo de aposta, reduzindo o uso de papel e o tempo de espera.

O projeto de Maia foi resultado do trabalho de conclusão do curso de Design de Produto na Faap, em 2008. O designer entrou com pedido de patente da máquina e aguarda receber os direitos sobre a criação. Não há previsão de quanto custará cada terminal. “Eu queria um projeto que envolvesse tecnologia, sustentabilidade e que pudesse ser produzido em massa”, diz Maia.

O terminal aceita cartão, cédulas e moedas e, ao fim da operação, emite um comprovante de pagamento com a relação de números da aposta. Segundo o inventor, isso reduz em 50% a quantidade de papel emitida durante o processo convencional.

Veja imagens do projeto: