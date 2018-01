Anhembi Morumbi: TCC sobre moda mais sustentável

Um grupo de alunos de Design de Moda da Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, desenvolve uma solução sustentável para substituir uma roupa de material sintético. Esse é o roteiro do vídeo protagonizado pela aluna Cacau Martins, que apresentou como trabalho de conclusão de curso (TCC) uma coleção de looks que propõe a substituição do uso de materiais químicos por outros mais sustentáveis, como o urucum para o tingimento natural de tecidos e malha feita a partir de pet reciclado para forros.

O vídeo faz parte da campanha publicitária “Diferença no Mundo”, na qual alunos de diferentes cursos são protagonistas em vídeos que retratam projetos desenvolvidos nas salas de aula.

A campanha, da agência Peralta StrawberryFrog, está sendo veiculada durante o mês de julho na TV.

