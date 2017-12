Desafio de política internacional no Rio levará três a Nova York

Acontece 11 de março no Rio o Desafio Clio Internacional, no qual equipes de três pessoas vão responder a perguntas sobre “os grandes fatos das relações internacionais”. Os vencedores ganham uma viagem de cinco dias para Nova York, e bolsas de até 90% nos cursos de pós-graduação do Clio Internacional. A segunda e a terceira equipes colocadas ganham descontos nos cursos.

Também receberão prêmios a equipe que arrecadar mais livros infanto-juvenis e a que tiver o nome mais original.

Os participantes devem ter ensino superior completo ou ter cumprido pelo menos 90% da grade curricular. A inscrição é grátis.

A competição rola no Espaço Ogni (Av. Rio Branco, 81 – 7º andar, no Centro do Rio de Janeiro). É preciso se inscrever até 4 de março pelo site www.desafiocliointernacional.com.br.