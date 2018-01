Desafio da C&A dá acesso a gestores a quem tiver melhor ideia

Uma competição proposta pela C&A leva os candidatos ao vestibular da FGV a sugerir um projeto para tornar o Programa de Trainees da companhia mais atrativo. A pessoa que postar a melhor resposta na fanpage do Vestibular FGV no Facebook (facebook.com/vestibularfgv) fará uma visita à C&A para conversar com gestores e experimentar um dia em uma de suas lojas. O vencedor leve também um vale-presente C&A e, caso passe no Vestibular FGV, poderá realizar um estágio de uma semana para desenvolver seu projeto e implementá-lo. O programa de trainees da C&A está em sua 59ª edição e seleciona graduados no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2011 nos cursos de Administração de Empresas, Administração Mercadológica, Comércio Exterior, Arquitetura, Comunicação, Economia, Engenharia, Marketing, Relações Internacionais e Moda. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro no site http://www.traineecea.com.br/

