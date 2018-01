Desafio BM&FBovespa prorroga inscrições

O Desafio BM&FBovespa prorrogou as inscrições mais uma vez. As inscrições do Desafio Web vão até o dia 7/6 e do Desafio Presencial até o dia 15/6.

A competição entre escolas do ensino médio chega – no seu 5º ano – a todo erritório nacional com o lançamento da versão na internet.

Para se increver, clique aqui.

Dividido em três etapas, essa modalidade do desafio ocorrerá totalmente on-line, com início no dia 15 de junho. Para auxiliar as escolas, a bolsa oferecerá um curso de 10 horas sobre educação financeira e o mercado de ações aos professores coordenadores. A partir de setembro, é a vez das equipes também se prepararem com um curso sobre o mesmo tema.

Em novembro, começa a competição. Cada equipe participará de quatro simulações de investimento, cada uma com quatro rodadas. Os competidores terão que formar sua própria carteira de ações com base nos preços dos ativos, em informações macroeconômicas e sobre empresas de diferentes setores. Os dados serão fornecidos pela BM&FBovespa para auxiliar as equipes na tomada de decisão de investimentos.

Os grupos que alcançarem as maiores rentabilidades serão os vencedores. Por escola, podem participar 24 equipes, de três a cinco alunos, e até 12 professores.

O primeiro colocado será premiado com R$ 25 mil em dinheiro para a compra de ações de empresas brasileiras. A carteira adquirida precisará ser mantida obrigatoriamente pelo período de um ano.

“Queremos dar a possibilidade de cada vez mais pessoas terem acesso à educação financeira e mercado de bolsas”, afirma gerente de programas de popularização da BM&FBovespa, Patrícia Quadros. Segundo ela, o desafio na web deve acontecer todos os anos.

O Desafio presencial continua voltado a jovens do Estado de São Paulo. A primeira eliminatória terá início em maio e a grande final acontece em dezembro. Em 2009, a escola estadual Tenente Ariston de Oliveira, da capital paulista, foi a campeã – conquistandos os R$ 25 mil para aplicar em ações. Aos cinco finalistas tanto da modalidade presencial quanto da versão Web serão distribuídos mais de R$ 70 mil em prêmios.

