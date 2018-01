“Desafiando o Amanhã” é tema da Semana de Engenharia Mauá

Com Copa do Mundo e Jogos Olímpicos confirmados no país, nada mais apropriado para tema de uma semana voltada à Engenharia que “Desafiando o Amanhã”.

É o que propõem os alunos do Instituto Mauá de Tecnologia, que recebe de 29 de junho a 02 de julho a Semana de Engenharia Mauá.

A ideia é dar aos participantes uma oportunidade de conhecer novas tendências e tecnologias nas diversas áreas da Engenharia, além de promover o contato dos universitários com grandes empresas do mercado.

Saiba mais no www.semana.maua.br