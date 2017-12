Depois do cancelamento, a volta à rotina

“Semana passada eu estava me dedicando mais às matérias do Enem. Por isso, achei muito ruim o cancelamento. Se adiarem por 45 dias, vai acumular com as provas de outros vestibulares. Acho que deviam cancelar de uma vez. Está tudo muito bagunçado. Sem contar o meu medo de que caia no mesmo dia de algum vestibular importante para mim.

Tenho preferência por universidades que usariam o Enem como parte da nota. Vou fazer a Fuvest e lá o nosso desempenho contaria 6%, oq ue daria um ou dois pontos. Acho que não é uma diferença enorme. Mas na minha sala, tem pessoas sofrendo bastante porque vão prestar vestibular para universidades que usam o Enem como 50% da nota.

Neste fim de semana eu aproveitei para ir ao teatro, fazer exames de saúde e ler alguns livros. Optei por descansar. Nessa semana começam as provas da escola. Não dá para parar.”