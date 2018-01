Depois da prova, os comentários…

Na Unip de Santos, os candidatos trocam, após o fim da prova, comentários sobre as dúvidas que tiveram. Uma das perguntas que ninguém soube responder é qual é a hidrovia que liga Manaus a Porto Velho.

O vestibulando Daniel Palason Almeida, de 22 anos, está prestando para Letras, e disse: “Ninguém sabia responder essa”. Finalmente no último dia também caíram duas perguntas sobre História do Brasil: sobre os bandeirantes e a Guerra do Paraguai.

A turma que fez as questões de exatas reclamou das questões de física. Já de matemática, nem tanto. Rafael Gaudeuso, de 19, quer vaga na Poli-USP, fez matemática e física. Achou matemática “razoável”. O estudante completou o ensino médio na boa escola federal de Cubatão e é técnico em eletrônica formado em uma Etec em Santos.

(Rejane Lima, de Santos)