ECA-USP promove cursos de curta duração em Artes Plásticas

O Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP vai abrir inscrições para cursos de curta duração realizados no primeiro semestre de 2012.

São oferecidos cinco cursos, três voltados para adultos, um para crianças e outro para adolescentes. O objetivo é tornar acessível ao público externo parte do conhecimento que, em geral, é oferecido exclusivamente aos alunos de graduação.

As inscrições poderão ser feitas entre 1º de fevereiro de 2012 e 2 de março, na sede do departamento (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária). Lá, os interessados devem procurar Raul Cecilio. Mais informações pelo telefone (11) 3091-4430 ou pelo e-mail extensao.cap@usp.br.

Cursos

O curso Fundamentos da Cerâmica se propõe a fornecer fundamentos da prática da cerâmica através de procedimentos específicos de construção, modelagem, engobe e esmaltação, visando capacitar o aluno para a concretização de projetos artísticos pessoais.

– Público-alvo: pessoas acima de 16 anos

– Duração: de 5 de março a 25 de junho

– Aulas: segundas-feiras, das 14h às 18h

– Custo: R$ 250/mês

O curso Gravura em Metal irá tratar dos vários aspectos que compõem o processo de realização de uma gravura. Desde a gravação da chapa, seja com ácidos, buril ou ponta-seca, envolvendo vernizes ou breu, passando pela preparação da tinta e pela técnica do entintamento da chapa, até o trato do papel e a impressão final.

– Público-alvo: pessoas acima de 16 anos

– Duração: de 7 de março a 20 de junho

– Aulas: quartas-feiras, das 14h às 18h

– Custo: R$ 200/mês

O curso Desenho de Observação irá, a partir de exemplos da História da Arte, estimular a produção de desenhos através de diversas técnicas, possibilitando a cada aluno descobrir e desenvolver sua expressão individual. Da metade para o final do curso, os exercícios serão voltados para a observação da figura humana. As aulas contarão com modelo vivo.

– Público-alvo: pessoas acima de 16 anos

– Duração: de 6 de março a 26 de junho

– Aulas: terças-feiras, das 14h às 18h

– Custo: R$ 200/mês

O Ateliê de Artes para crianças foi desenvolvido para receber crianças de 7 a 12 anos. São duas turmas distintas com aulas às terças-feiras, pela manhã e à tarde. As inscrições são gratuitas e os alunos deverão trazer o material a ser utilizado em sala de aula.

– Duração: de 10 de abril a 3 de julho

– Aulas: terças-feiras, das 9h às 10h30 e das 14h às 15h30

– Curso gratuito

Vivências com a arte para jovens e adolescentes é um curso dirigido a jovens e adolescentes entre 13 e 18 anos. O curso proporcionará experiências

individuais e coletivas voltadas para a produção artística e a apreciação estética, articuladas em torno de obras, linguagens e procedimentos artísticos diversos como: desenho, gravura, pintura, escultura, modelagem, fotografia, vídeo e instalação, além de propostas de caráter interdisciplinar envolvendo: artes plásticas, música, teatro, conto e linguagem corporal.

– Duração: de 13 de abril a 6 de julho

– Aulas: sextas-feiras, das 14h30 às 16h30

– Curso gratuito