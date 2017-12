‘Dei uma de Chico Xavier na redação’, diz estudante de SP

* Por Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Para Alexandre Gonçalves, de 18 anos, a prova de redação do Enem envolvendo imigração só não foi mais difícil porque ele contou com “ajuda espiritual”. “Contei com a ajuda secreta do Chico Xavier. Fechei os olhos e escrevi sem parar, mesmo sem saber”, disse, rindo.

Participando do Enem pela primeira vez, Alexandre disse que o tema foi difícil e que, para não se estressar, resolveu apelar para o bom humor. “Pelo que eu conheço, ele acabou colocando tudo que estava na cabeça dele”, afirmou o colega Anderson Oliveira, de 20.