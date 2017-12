Defensoria Pública abre vagas para estágio em Direito

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu as inscrições para 25 vagas de estágio em Direito na Defensoria Pública da União (DPU), em São Paulo. Os candidatos devem estar cursando entre o sexto e o nono semestre do curso e a bolsa oferecida é de R$ 364 para estágios de 4 horas e R$ 520 por 6 horas, além de vale-transporte e férias após um ano de trabalho.

Para participar do processo, é preciso levar um comprovante de matrícula, cópia do RG e CPF e comparecer à sede do CIEE (Rua Tabapuã, 516 – Itaim Bibi), ou à Defensoria Pública (Rua Fernando de Albuquerque, 155 – Consolação) até o dia 26 de agosto, entre 10h e 17h.