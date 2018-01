Oriente Médio em debate na USP

O Centro Ángel Rama da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP promove amanhã, dia 2, o debate “Arte e Ideologia nas Visões do Conflito no Oriente Médio”, com os cineastas Massoud Bakhshi, Inka Stafrace e Montaser Marai. A mediação será feita pela professora do Departamento de Letras Orientais da FFLCH, Arlene Clemesha.

O evento será realizado às 14 horas, no anfiteatro de Geografia da FFLCH (Av. Prof. Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, São Paulo, 11- 3091-4312). A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

ADRIANA CARRANCA/AE



O debate faz parte da mostra cinematográfica Imagens do Oriente, que vai até domingo, dia 7, com exibição de 23 filmes árabes, iranianos, turcos e curdos. A exposição Outono em Cabul, com fotos da jornalista do Estado Adriana Carranca, também integra a mostra e pode ser vista no saguão do Cinesesc.