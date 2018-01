Debate com Haddad e Paulo Renato

A formação de professores será o tema do debate que o Grupo Estado promove na segunda-feira, dia 8, entre o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o secretário estadual Paulo Renato Souza.

Na semana passada, o governo federal lançou um pacote com o objetivo de melhorar a formação dos docentes. Em São Paulo, a Secretaria da Educação anunciou a contratação de 10 mil professores e a criação de um curso de quatro meses e uma prova para todos os ingressantes no magistério da rede estadual.