De olho no relógio

“Acordei no sábado às 9h30, pronta para o vestibular da Belas Artes. Fui olhar na internet se tinha de levar algum papel e entrei em choque: ‘os portões fecham às 9h’. Jurava que a prova era às 13h!!!! Perdi o vestibular. Chorei a manhã inteira, fiquei desesperada. Era uma das faculdades que eu mais queria, porque é super reconhecida em design.

‘Acidentes acontecem’, disse minha mãe para me acalmar. Me acalmei, né? Vou tentar agendar a prova para vagas remanescentes. Estou pensando também no vestibular do meio do ano, que eles têm.

Se o fim de semana não começou bem, terminou um pouco melhor. No domingo fiz a Faap e acho que fui bem. Eles têm uma etapa complementar, com mais 35 questões além da prova, em que você ganha mais alguns pontos. Vou sempre bem em inglês e valeu nas duas partes da prova. O da Faap também foi de manhã, mas não perdi a hora desse.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vestibular de manhã tem o lado bom, que você ganha a tarde inteira. Mas é difícil ter que acordar cedo, tomar café da manhã de manhãzinha. Quando como muito cedo eu passo mal, então durante a prova bate a fome.

Agora tem o Enem e dia 12 o vestibular da Senac (além da segunda fase da Fuvest, acho que passei). Para uma coisa já estou preparada: a conferir os horários.”