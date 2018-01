De acordo com alguns alunos, provas de química e física estavam entre as mais difíceis

* Por Mariana Mandelli

Física e química estão entre as provas mais difíceis da Fuvest deste ano, segundo alguns estudantes. “Havia questões com temas que eu nunca tinha visto”, afirma a estudante Monique Luz, de 18 anos. Ela, que está no 3º ano do Ensino Médio de uma escola particular, conta que é a primeira vez que fez a prova. Ela disputa uma vaga no curso de Medicina Veterinária.

Estudante do mesmo colégio de Monique, Marcelo Rato, de 18 anos, prestou vestibular para Jornalismo. Para ele, as questões de química estavam “bem complicadas”, por apresentarem enunciados bastante específicos e questões interdisciplinares.

Os dois consideraram a prova de Literaura “tranquila” e contam que praticamente todos os livros foram cobrados, como A Cidade e a Serra e Iracema.