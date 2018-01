DCE critica reitoria e promove bate-papo sobre curso da USP Leste

O DCE da USP promove amanhã à noite um bate-papo com o professor Pablo Ortellado, do curso de Gestão de Políticas Públicas (GPP), sobre a possível instalação de uma graduação em Administração Pública na USP Leste.

O bacharelado em Administração Pública está sendo montado pela FEA a pedido do reitor João Grandino Rodas, conforme mostrou ontem o jornal O Estado de S. Paulo. Na USP Leste já existe um curso com proposta semelhante, o de GPP, oferecido pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH). Na FEA, correm rumores de que a graduação em Administração substituiria a de GPP.

Em texto publicado hoje no site do DCE, a gestão Todas as Vozes diz que o curso de GPP está em risco. “Reafirmamos a necessidade de barrarmos as reformas excludentes e antidemocráticas na USP.”

O encontro com o professor Ortellado será às 18h, no anfiteatro 3 da EACH-USP Leste..

Alterada às 16h45