DCE: 1º debate entre chapas reúne 30 pessoas, na Medicina

SÃO PAULO – Cerca de 30 pessoas assistem ao primeiro debate entre as chapas concorrentes ao DCE da USP, que começou às 19h30 desta segunda-feira, na Faculdade de Medicina. O evento é aberto ao público e está previsto para terminar às 22h.

A chapa “Quem vem com tudo não cansa” não enviou representante ao debate, organizado pelo Centro Acadêmico da Medicina.

A principal discussão entre as quatro chapas é se a gestão do DCE deve “governar” com a força do voto ou realizar assembleias contínuas.

Por volta de 21h terminou a segunda parte do debate, em que as chapas respondiam a perguntas do C.A. Na terceira etapa, os candidatos fazem perguntas entre si. Até o momento, só foram aplaudidos os representantes da Reação e da Não Vou Me Adaptar.

* Atualizada às 21h10