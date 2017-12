Geógrafo David Harvey lança livro e dá palestras no Brasil

Nesta segunda-feira, às 19h30, o geógrafo britânico David Harvey realizará conferência de lançamento de seu mais novo livro, O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo, no Teatro da PUC-SP (Tuca), em Perdizes, zona oeste. Participarão da mesa os professores Leda Paulani (FEA-USP) e João Ildebrando Bocchi (FEA-PUC).

Amanhã, dia 28, Harvey dará palestra no auditório da FAU-USP, no câmpus do Butantã, zona oeste. O evento está marcado para as 18h30 e contará com a presença de Ermínia Maricato (FAU-USP) e Mariana Fix (LabHab).

Na quarta-feira, 29, o geógrafo fará a última conferência no Brasil, às 18h, no salão nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Federal do Rio de Janeiro, no centro. O professor Marco Aurelio Santana, do IFCS, estará presente à mesa.

Todos os eventos terão acesso gratuito e não há necessidade de inscrição prévia. Nos locais haverá venda dos livros com descontos especiais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O marxista Harvey é docente da Universidade da Cidade de Nova York, nos EUA.