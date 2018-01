O Colégio Dante Alighieri está com inscrições abertas para toda a comunidade em um curso livre de fotografia, ministrado por Carlos Cirenza, ex-repórter fotográfico do Estado. As aulas, sempre às terças e quintas-feiras, começam no dia 15 deste mês e vão até dezembro. A mensalidade custa R$ 400. O programa inclui aulas teóricas expositivas e atividades práticas. Mais informações pelo telefone (11) 3179 4400, ramal 4240.

