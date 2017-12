Curso online oferece praticidade, mas requer disciplina

*Por Juliana Deodoro, especial para o Estadão.edu

Vinícius Schurgelies trocou o curso de alemão tradicional pelo semipresencial. Foto: Arquivo Pessoal

O funcionário público Vinícius Schurgelies calcula que vai economizar cerca de R$ 2 mil por semestre com a troca do curso presencial de alemão no Goethe-Institut pelo semipresencial. “Além do preço, ele vale a pena por obrigar o aluno a fazer cursos oficiais de proficiência ao final de cada nível. No curso tradicional, só faz o teste quem quer”, diz Vinícius, que mora perto da sede do instituto, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. “O material é ótimo e estou até mais disciplinado do que antes.”

Como ele, mais de 200 pessoas da capital e de cidades paulistas como Santos, Ribeirão, Guarujá e Mogi das Cruzes fizeram a opção pelo semipresencial. Eles têm aulas online de gramática e vocabulário, fazem exercícios e tiram dúvidas com o professor. A cada três semanas, encontram-se no sábado em São Paulo, das 13h30 às 17 horas, para treinar comunicação oral.

“Não é necessária a presença regular do aluno duas vezes por semana em uma cidade complicada como São Paulo para aprender alemão”, afirma Cristina Shibuya, responsável pelo curso. “Quatro meses do semipresencial equivalem a dois cursos presenciais. É uma economia de tempo e dinheiro.”

Apesar das vantagens econômicas, os interessados no aprendizado online devem ficar atentos. A professora do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará (UFC) Andreia Turolo afirma que é comum encontrar cursos que só transferiram para o ambiente virtual a metodologia e os materiais antes impressos. “Um curso online deve dispor de interatividade, integrar mídias e permitir que o aluno ‘saia da nave’ e ‘voe’ pelo espaço sideral da rede”, diz Andreia.

Ferramentas de colaboração como wiki, blog e fóruns são elementos importantes do programa online de espanhol oferecido pelo Instituto Cervantes. Para Rosa Sanchez, chefe de estudos do instituto, essencial mesmo é a figura do tutor. “É o tutor quem acompanha o desenvolvimento do aluno e evita que ele fique desmotivado.” Andreia concorda. “O tempo com o professor deve ser usado para organizar informações, dar instruções sobre o que se pode fazer e avaliar dificuldades”, diz.

No Goethe-Institut, a receita tem dado certo: o índice de aprovação nos exames de proficiência dos alunos online é de 98%, enquanto o dos alunos do presencial é de 95%.

Instituto Cervantes – http://ave.cervantes.es/

São quatro tipos diferentes de cursos à distância:

• Cursos de espanhol geral que compreendem desde os níveis iniciantes até a proficiência.

• Cursos de preparação para o DELE, exame de proficiência de Espanhol. Disponível nos níveis iniciante e intermediário.

• ¡Hola, amigos! Curso on-line para crianças e jovens, desenvolvido em colaboração com o Ministério de Educação de Alberta, no Canadá.

• Curso de formação de tutores, destinado a professores de espanhol como língua estrangeira que vão utilizar o AVE profissionalmente, em qualquer das suas modalidades de uso.



Goethe – Institut – http://www.goethe.de/saopaulo

• NoGoethe-Institut São Paulo os cursos semipresenciais estão disponíveis para alunos iniciantes, básicos e intermediário.

• A sede do instituto, em Munique, oferece cursos totalmente a distância. São cursos gerais, de treinamentos de escrita e gramática e cursos de preparação para exames de proficiência. Mais informações no http://www.goethe.de/lrn/prj/fer/enindex.htm



Rosetta Stone – http://www.rosettastonebrasil.com

Alunos descobrem como falar, ler, escrever e entender um novo idioma sem tradução ou memorização. São oferecidos cursos em mais de 30 idiomas, que podem ser acessados online ou por aplicativos para celulares e tablets. A escola oferece ainda um rede social exclusiva para os alunos.

EF Englsh Town – http://www.englishtown.com.br

Uma das maiores escolas online do Mundo, a English Town oferece aos alunos cursos que vão desde o básico até os níveis mais avançados. Pode-se escolher entre um curso tradicional e um curso com acompanhamento ainda mais próximo de um professor. O diploma da escola é certificado pela Hult International Business School.