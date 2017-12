Cursos mudarão de nome

Termina hoje o prazo para encaminhar sugestões ao Ministério da Educação (MEC) sobre a mudança de nomenclatura dos cursos de graduação de engenharia. Para os cursos de ciências biológicas e da saúde, a consulta pública vai até 14 de agosto. O objetivo da atualização da nomenclatura dos cursos, segundo o MEC, é uniformizar as denominações.

O documento final servirá de orientação às instituições de educação superior na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos e também aos estudantes no momento de escolha da profissão. A versão final do documento está prevista para novembro. Os novos referenciais passarão a valer para as turmas que tiverem início em 2010.