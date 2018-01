Curso preparatório para estudar no exterior recebe inscrições até este sábado

A Fundação Estudar oferece inscrições para um programa gratuito de preparação para fazer uma graduação no exterior. Chamado ‘Prep Scholars’, o programa oferece consultoria individualizada sobre o processo de application, especialmente nos EUA. Os selecionados têm orientação em grupo e acompanhamento de um mentor que estudou fora. Há ajuda financeira aos que aqueles comprovarem necessidade para arcar com os custos de todo o processo.

Os requisitos para participar são: ter bom desempenho escolar, falar inglês e estar no 3º ano do Ensino Médio (ou formado há, no máximo, um ano). Serão pedidos preenchimento de formulários, envio de histórico escolar, redação e vídeo de apresentação, além de testes de lógica e inglês. Se aprovado, o candidato passará ainda por uma entrevista em inglês.

As inscrições podem ser feitas até este sábado, 18. no site Na Prática.