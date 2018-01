Curso online de inglês oferece 6 meses de aula grátis

Recém chegada ao Brasil, a Cerego English, que oferece cursos online de inglês, oferece seis meses de aulas grátis para quem se cadastrar até 31 de maio. A empresa quer chegar a 1 milhão de adesões no seu primeiro ano no País.

De acordo com informações da empresa, a Cerego tem mais de 1 milhão de usuários no Japão. Seu método científico de fixação de vocabulário, desenvolvido com base em estudos da neurociência e investimento de US$ 28 milhões, é patenteado nos Estados Unidos, Japão e Taiwan. Um dos destaques da plataforma é o BrainSpeed, um jogo que trabalha o vocabulário do inglês.

Mais informações: http://ceregoenglish.com.br.