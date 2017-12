Curso Objetivo realiza simulado aberto para o Enem

SÃO PAULO – O estudante interessado em vivenciar o que é a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem até o dia 26 de agosto para se inscrever gratuitamente no Simulado Aberto Enem Objetivo pelo site www.curso-objetivo.br ou nas unidades do Objetivo.

O candidato vivencia o exame por meio de organização rígida e minuciosa, inscrição formal, identificação rigorosa, inflexibilidade dos horários, postura em sala, questões com o mesmo nível de dificuldade, redação e, como envolve um número de inscritos próximo do número de candidatos às provas reais, permite uma pré-avaliação da posição relativa do estudante.

O simulado acontecerá nos dias 27 de agosto e 3 de setembro e apresentará provas no formato do Enem, isto é, uma redação e 180 questões objetivas, divididas em quatro áreas do conhecimento:

27/08/2017 (domingo), das 13h às 19h – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias.

03/09/2017 (domingo), das 13h às 18h – Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os gabaritos serão divulgados pela internet, nos dias 29/8 (1.º dia) e 5/9 (2.º dia), às 20 horas.

Os dez candidatos mais bem colocados na classificação geral nacional receberão os prêmios especificados a seguir:

Categoria Vestibulando (estudantes matriculados na 3.ª série do Ensino Médio ou em cursos pré-vestibulares, que não tenham cursado o ensino superior):

o 1.º colocado: um iPhone.

o 2.º colocado: um iPad Air.

o 3.º colocado: um iPad Mini.

o 4.º ao 10.º colocado: um Tablet Samsung Galaxy.

Os candidatos inscritos na categoria Treineiro (estudantes da 1.ª e 2.ª séries do Ensino Médio) não terão direito à premiação. Mais informações pelo site http://www.curso-objetivo.br/concursos/simaberto_regulamento.aspx ou 0800 77 00 189.