Curso Objetivo aplica simulado gratuito da Fuvest; inscrição termina nesta sexta

Estudantes interessados em avaliar os conhecimentos para a Fuvest têm até esta sexta-feira, 22, para se inscrever no simulado que será realizado pelo curso Objetivo no sábado, 23. Conhecido como Fuvestão, a prova é aplicada em 168 cidades do Brasil.

O teste, com 90 questões de múltipla escolha, segue os moldes da primeira fase dos vestibulares para vagas na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

A participação é gratuita e podem se inscrever estudantes matriculados no ensino médio e em outros cursos pré-vestibulares ou egressos do ensino médio que não tenham cursado o ensino superior. Para participar, é necessário fazer a inscrição no site www.curso-objetivo.br ou em um das unidades do Curso Objetivo.

O curso vai premiar os melhores classificados no Fuvestão, em duas categorias: vestibulando e Treineiro. Além disso, todos os participantes que fizerem 55 pontos ou mais concorrerão automaticamente a um iPhone 6.

SERVIÇO

Fuvestão 2018

Data: 23/09/2017

Horário: às 13h

Inscrições: são gratuitas e podem ser feitas até 22/09, pelo site www.curso-objetivo.br ou nas unidades do Curso Objetivo participantes.