Curso a distância sobre Enem

Para ajudar estudantes do 3º ano do ensino médio, a Universidade Estácio de Sá oferece, em agosto e setembro, um curso intensivo a distância de preparação para o Enem. Serão oferecidas 9 mil vagas em todo o País. As aulas poderão ser acompanhadas em monitores nos 68 campus da Estácio em todo o País em todos os sábados dos meses de agosto e setembro, das 9 às 13 horas.

Os participantes receberão material didático com oito fascículos e suporte via web, com conteúdos complementares, respostas comentadas, tira-dúvidas, simulado, gabarito e bate-papo no dia da prova. A carga horária total é de 32 horas.

As inscrições, no valor de R$ 20, devem ser feitas de até 8 de agosto pelo site www.estacio.br/extensao ou nas unidades.