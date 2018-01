Curso gratuito de Engenharia da Computação no Unifieo recebe inscrições até quarta-feira

O Centro Universitário FIEO (Unifieo) recebe até quarta-feira as inscrições de interessados em concorrer a uma das 60 vagas do curso gratuito de Engenharia da Computação.

Os cadastros poderão ser feitos via internet ou presencialmente. No site da Unifieo (www.unifieo.br), as inscrições se encerram amanhã, dia 12. Presencialmente, vão até quarta-feira, dia 13. A taxa de inscrição é de R$ 80 e a prova será aplicada na quinta-feira, dia 14, no campus Vila Iara (Av. Franz Voegeli, 300 – Osasco – SP). O início está previsto para as 18 horas e o término, às 22 horas. É recomendável o candidato chegar ao local do exame com uma hora de antecedência.

O curso de Engenharia da Computação tem duração de 10 semestres e vai das das 7h30 às 11h50.

Prova

O exame é composto por uma redação valendo 20 pontos e um teste de múltipla escolha com 20 questões que envolvem conhecimentos gerais e raciocínio lógico. Na prova, o candidato terá que responder outras 20 questões dissertativas sobre matemática, física, português e inglês. O resultado será divulgado em 18 de janeiro. Nos dois dias seguintes, serão realizadas entrevistas com os aprovados na primeira fase.

O aluno deve levar consigo a ficha de identificação que recebeu no ato da inscrição, o documento de identidade e duas canetas esferográficas com tinta azul ou preta.

Informações: 0800 171967