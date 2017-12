Curso ‘Estado’ de Jornalismo divulga relação dos 30 novos focas

Selecionados entre 1.901 candidatos de todo o País, 30 jovens jornalistas brasileiros, conhecidos como focas, iniciam dia 1º de setembro o 21º Curso Estado de Jornalismo. Programa de extensão universitária com aval da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra (Espanha), o curso irá até 10 de dezembro, reunindo alunos procedentes de Brasília, Minas, Paraná, Rio, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, o curso deste ano teve uma proporção de 63 candidatos por vaga. Entre 1º de setembro e 10 de dezembro, os admitidos pelo programa passarão por uma maratona profissional que inclui encontros com experientes jornalistas do Brasil e do exterior, aulas de economia, política, ética e filosofia e passagens por todas as áreas do Grupo Estado, em especial as redações. No final do programa, passam a integrar o Banco Estado de Talentos, oferecido pela Internet (www.estadao.com.br/talentos).

Classificados

São os seguintes os selecionados para o 21º Curso Estado de Jornalismo, e que devem se apresentar dia 1º, às 9 horas, na sede do Estado, com prova de conclusão do curso de jornalismo ou matrícula em seu último semestre: Amanda Agutuli, Amon Guimarães Borges, Andréa Cristiane Carneiro, Bernardo Barbosa de Almeida, Bruna Maia Carrion Acosta, Carolina Almeida Barbosa Lima, Daniela Schmid Marques, Érica Saboya Brito Dal Col, Fábio Pupo, Felipe Frazão de Queiroz, Felipe Tau Carneiro, Flávia Maia Pimentel Vieira, Frederico de Faria e Silva, Guilherme Adzgauskas Waltenberg, Gustavo Coltri Skrotzky, Gustavo de Oliveira Antonio, Gustavo Menezes Aleixo, Gustavo Santos Ferreira, Henrique de Oliveira Bolgue, Ivan Martínez Vargas de Souza, Lucas César de Medeiros Sampaio, Mariana Congo Izidoro, Marina Mendonça Estarque, Nayara Fraga Sampaio, Paula Bianca Bianchi, Ramon de Andrade Vitral, Ricardo Fernandes dos Santos, Rodrigo Barros da Rocha Martins, Tiago Rogero de Miranda Dias e Vanessa Corrêa da Silva.