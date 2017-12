Curso de turismo com foco na Copa recebe inscrições até 31 de dezembro

De olho na Copa de 2014 no Brasil, o Ministério do Turismo abre inscrições para curso de capacitação de profissionais da área. O programa Olá, Turista! vai oferecer cursos de inglês e espanhol com foco no atendimento a turistas estrangeiros.

As inscrições podem ser feitas aqui até o dia 31 de dezembro. Os cursos terão início no dia 2 de janeiro de 2010.

Mais de 80 mil profissionais ligados so setor de turismo devem ser capacitados. O programa é uma parceria entre o Ministério e Fundação Roberto Marinho. A Englishtown, divisão da EF Education First, será a fornecedora do curso de idiomas.

Para participar, o profissional precisa ter vínculo com associações, sindicatos, cooperativas ou organizações ligadas ao setor. Pode, também, ser um Empreendedor Individual atuante nas área.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As aulas abordarão atrativos turísticos, comércio, gastronomia, hotelaria, saúde, segurança e transporte. Aqueles que concluírem os módulos receberão certificado.

Ficou com dúvidas? 4003-2720.