Curso de revisão para exame da Ordem recebe inscrições

Ainda dá tempo para se inscrever no curso nacional de revisão para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promovido pela Estácio. As aulas serão teletransmitidas e podem ser assistidas na unidade em que foi realizada a matrícula – ou pela internet.

O curso começa no dia de 22 de março e vai até 9 de julho. O projeto conta com 300 horas de revisão, distribuídas em 17 matérias, além de provas simuladas e oficinas de resolução de questões dos exames anteriores.

O custo é de R$ 300,00 (pagamento à vista) para alunos e ex-alunos. Mais informações e inscrições pelo site.