Curso de pós em consultoria jurídica

As inscrições estão abertas para o curso de pós-graduação em Consultoria Jurídica Empresarial do Praetorium. As aulas, às segundas, a partir das 19h, abordam temas como a estruturação jurídica de negócios e a prevenção de litígios e contingências para as empresas.

O curso é destinado não apenas a advogados, mas também a contadores, executivos e profissionais de outras áreas que precisam conhecer os aspectos jurídicos da atividade empresarial.

Mais informações no site.